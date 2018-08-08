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5 бьюти-брендов, которые отказались от ретуши в рекламе
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5 бьюти-брендов, которые отказались от ретуши в рекламе 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
All Woman Project x Babor Campaign
Бренд уходовой косметики Babor объединился с вдохновляющим некоммерческим проектом All Woman Project, нацеленным на изменение стандартов красоты в современной моде. В съемке приняли участие модели с разными типами фигур, телосложением и цветом кожи — и никакого фотошопа! Результат способен дать фору любой глянцевой рекламной кампании, судите сами.
SK-II  Бренд SK-II не давал клятвенных обещаний отказаться от ретуши, но выпустил кампанию, в которой все модели предстали с, что называется, обнаженной кожей. Никакого макияжа и коррекции. Одним из участников кампании стала актриса Хлое Моретц, которую это сотрудничество по настоящему воодушевило — звезда посчитала это классной возможностью призвать юных девочек не стыдиться своей натуральной кожи и минимизировать количество «маскировки» на лице.
Dove Dove давно известен своей любовью к натуральным рекламным кампаниям, а еще тем, что продает 60 кусков мыла в секунду. На этот раз бренд решил использовать в своих рекламах моделей нестандартной внешности, чтобы покупатели не чувствовали себя неуверенно из-за стандартов красоты, доведенных до абсурда.
Overtone
Overtone — фаворит поклонников окрашивания волос во все цвета радуги. Бренд был основан двумя энтузиастами, которые не хотели отказываться от ярких волос, но при этом не желали больше вредить здоровью шевелюры. Теперь у бренда 10 оттенков от пастельного фиолетового до розового золота. Самое крутое — марка вообще не использует фотошоп в своих рекламных кампаниях, поэтому после использования продуктов Overtone вы получите именно то, что видите в рекламе, а не жалкое подобие, как это часто бывает.
SPKTRM Beauty Уверенно заявляем: вы никогда не увидите ретушь в рекламе нового бренда SPKTRM. Компания была основана тремя женщинами, которые хотели создавать косметику, которая будет соответствовать разной этнической принадлежности и разному бэкграунду покупателей. Например, SPKTRM пообещал создать палитру тональных средств, состоящую из 50 оттенков — каким бы ни был цвет вашей кожи, вы абсолютно точно найдете идеально подходящий продукт. Вдобавок ко всему, бренд жертвует 10 процентов своей прибыли благотворительным организациям, которые поддерживают женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.
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