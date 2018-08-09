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Коллаборация Селены Гомес и Coach
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Коллаборация Селены Гомес и Coach 

FashionTime 58 минут назад
Фото: FashionTime
В британском Vogue появились фотографии капсульной коллекции американского бренда Coach и певицы Селены Гомес. Она создавала капсулу с креативным директором марки Стюартом Веверсом.
Снимки рекламной кампании делал фотограф Стивен Мейзел, за макияж Селены отвечал визажист Пэт Макграт.
Судя по фотографиям, в совместной коллекции будут две сумки, платье-комбинация с кружевной отделкой, нежно-розовый кардиган, свитер с рисунком и кожаная куртка с меховым воротником. Одежда Coach x Selena Gomez поступит в продажу 31 августа, а предзаказ можно будет оформить на официальном сайте бренда с 14 августа.
Coach x Selena Gomez
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