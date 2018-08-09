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Романтичные платья, плюшевые свитера и не только: Селена Гомес создала коллекцию одежды вместе с Coach
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Романтичные платья, плюшевые свитера и не только: Селена Гомес создала коллекцию одежды вместе с Coach 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
После ошеломляющего успеха в 2017 году, связанного с выходом коллекции сумок и аксессуаров Selena Grace, бренд Coach снова объявил о сотрудничестве с актрисой и певицей Селеной Гомес, с чьей легкой руки была разработана линейка одежды ready-to-wear, которая будет представлена уже этой осенью.
Дуэт Селены Гомес и креативного директора Coach Стюарта Виверса продолжает радовать и в этом году. Вдохновившись итогами предыдущей коллекции, они решили не останавливаться на достигнутом. В этот раз итогом коллаборации Селены и американского модного Дома стала полноценная коллекция в формате ready-to wear.
Кроме сумок и небольших кожаных изделий, был разработан ассортимент верхней одежды, модели прет-а-порте и аксессуары. Романтичные шелковые платья с кружевной отделкой, плюшевые свитера и толстовки в нежной пастельной палитре — вдохновением для новой коллекции стал персональный стиль Селены. Изящная и женственная, но в то же время практичная и универсальная одежда полностью отвечает правилу, которому придерживается певица и актриса при создании собственных образов — «Не ищи идеал, просто будь собой».
Кроме непосредственного участия в разработке коллекции, Селена к тому же стала лицом рекламной кампании. Нью-йоркский дух свободы, родины американского бренда, природная женственность Гомес и фирменные элементы Coach вдохнули жизнь в новую коллекцию.
Линейка Coach x Selena Gomez будет доступна во флагманском магазине Сoach в ГУМе с октября 2018 года.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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