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Селена Гомес в нежном платье-комбинации представила свою вторую коллекцию сумок
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Селена Гомес в нежном платье-комбинации представила свою вторую коллекцию сумок 

Журнал ОК! 1 час назад
Прошлой осенью Селена Гомес присоединилась к команде американского бренда сумок Coach. Предыдущая коллаборация оказалась продуктивной, поэтому поклонники актрисы и лейбла смогут снова купить аксессуары авторства актрисы уже в конце августа.
Селена Гомес
Селена Гомес озвучила требования к будущему бойфренду
В новой рекламной кампании Coach Селена предстала в нежных образах. Первый состоит из шелкового платья-комбинации и вязаной кофты, а второй — из свитера с рисунком зайца и кружевной юбки. Все наряды — в розовых оттенках.
Я так горжусь этой коллекцией. За что я особенно люблю работать с Coach, так это за то, что они знают, как я одеваюсь, — сказала Селена.
Линейка увидит свет 31 августа. Помимо сумок в неё вошли украшения, а также ультра-мягкие свитеры и шелковые платья — всё выполнено в ретро-стиле и в пастельных цветах.
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