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10 тонких кардиганов для ранней осени
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10 тонких кардиганов для ранней осени 

Harper’s Bazaar 52 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Обязательная шопинг-программа перед холодным сезоном традиционно включает объемные свитера, джемперы и кардиганы. Плюс последних в том, что их можно носить под верхнюю одежду и прохладным сентябрьским утром накидывать на плечи вместо надоевшей куртки. Чтобы не получился образ для школьной линейки, пользуйтесь всеми плюсами взрослой жизни и сочетайте оверсайз-модели с последними модными хитами: остроносыми ботильонами на низком каблуке, кожаными мини-юбками и футболками с логотипами или надписями. Или, наоборот, вдохновляйтесь культовой комедией «Бестолковые» и носите тонкие шерстяные кофты с плиссированными юбками. Самым нейтральным же вариантом будет надеть слегка удлиненный кардиган с брюками или джинсами любого фасона, от расклешенных до классических с длиной 7/8.
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