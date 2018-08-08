10 тонких кардиганов для ранней осени

Обязательная шопинг-программа перед холодным сезоном традиционно включает объемные свитера, джемперы и кардиганы. Плюс последних в том, что их можно носить под верхнюю одежду и прохладным сентябрьским утром накидывать на плечи вместо надоевшей куртки. Чтобы не получился образ для школьной линейки, пользуйтесь всеми плюсами взрослой жизни и сочетайте оверсайз-модели с последними модными хитами: остроносыми ботильонами на низком каблуке, кожаными мини-юбками и футболками с логотипами или надписями. Или, наоборот, вдохновляйтесь культовой комедией «Бестолковые» и носите тонкие шерстяные кофты с плиссированными юбками. Самым нейтральным же вариантом будет надеть слегка удлиненный кардиган с брюками или джинсами любого фасона, от расклешенных до классических с длиной 7/8.