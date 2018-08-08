Все, что нужно знать об идеальном черном костюме 2018

Приталенный

Тот самый, что создал великий Ив Сен Лоран. Подобные появились в коллекциях Christian Dior и Alexandre Vauthier в этом году. Инвестиция в такую вещь окупится сполна — мы пока не можем придумать такого расклада событий, когда нельзя было бы надеть черный смокинг. Да и нет такого платья, которое было бы краше прекрасного черного костюма с акцентом на талии.

Свободный крой

Черный костюм с мужского плеча в стиле 80-х может ужиться в одном шкафу с приталенными моделями. И пока последним мы отдаем главную роль на светском мероприятии, то «сьют» с двубортным жакетом можно носить каждый день на работу, прогулки, встречи и вечеринки. Если не осмеливаетесь надевать такой на голое тело, как это делает, например, Ким Кардашьян , то добавляйте кроп-топы, футболки в стиле oversized и много ярких и крупных украшений.

Асимметрия

Застежка на бок актуальна не только для джинсовых курток и пальто, которые мы видели у Balenciaga, но и для брючных костюмов. Такой прием поможет сделать образ еще более расслабленным и непринужденным. А если добавить к аутфиту еще и кроссовки, то вы окажетесь в двойном выигрыше.