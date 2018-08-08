8 бейсболок, за которыми нужно охотиться уже сейчас 

Бейсболка перестала ассоциироваться исключительно со спортивным образом жизни и превратилась в универсальный головной убор, который можно запросто носить с тренчкотом и даже строгим брючным костюмом. Бейсболка с логотипом или надписью идеально дополнит смелый образ в стиле 90-х: понадобятся кроп-топ, джинсы скинни и золотые серьги-хупы. Рианна носит яркую бейсболку с трикотажным костюмом и черной курткой-косухой. Если пример поп-дивы кажется слишком спортивным, то советуем примерить атласную бейсболку со струящимся платьем и босоножками.