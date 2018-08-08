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Гардероб в стиле вестерн: почему этой осенью все оденутся как ковбои
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Гардероб в стиле вестерн: почему этой осенью все оденутся как ковбои 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Современные кинематографисты подступают к жанру вестерна уже несколько лет, только в обновленной эстетике: атмосфера Дикого Запада переносится в города с небоскребами, обычных коней заменяют железные, а вот сами персонажи остаются теми же — одинокими ковбоями, скрывающими тонкую душевную организацию под полами шляпы и модной курткой. Вспомните «Драйв» 2011 года с Райаном Гослингом — это был классический неоновый вестерн! В сериалах же ковбойскую эстетику под современность не подгоняют, оставляя и характеры, и декорации. Меняется только пол главных героев — и в «Мире Дикого Запада», и в «Вайноне Эрп», и в «Проповеднике», и в «Миднайт, Техас» леди ничуть не слабее джентльменов. И легко могут их обскакать даже без лошади.
Дизайнеры, конечно, все это время тоже не оставались в стороне. Отдельные тематические коллекции выходили у разных марок. Но главным вестником возвращения Дикого Запада — и его виновником — стал Раф Симонс. Бельгийский дизайнер решил строить стиль Calvin Klein на исследовании американской культуры, разбирая ее на составляющие, безжалостно препарируя знаковые поп-образы и нагружая их новыми смыслами. Попали под раздачу и ковбои. Так, ковбойские рубашки и ковбойские сапоги с легкой руки Симонса стали главными вещами сезона.
А к осени подоспели и другие дизайнеры. Самые прямолинейные коллекции (марки вроде Dsquared2 в расчет не берем: братья Кейтен всегда показывают на подиуме маскарадные костюмы) вышли у Isabel Marant и Alberta Ferretti, но в числе последователей тренда были замечены также Hermès, David Koma, Coach, Chloé и Louis Vuitton.
Одно сочетание из неочевидных отметить хочется особо: широкие брюки, затянутые на талии ремнем с массивной пряжкой, широкополая шляпа и сапоги. Верх может быть любым — ковбойскую рубашку легко заменит однотонный джемпер. Привычные сочетания вроде «кожаные брюки + замшевая куртка» тоже в почете, ну а про казаки можно и не напоминать — без них этой осенью решительно не обойтись.
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