Ещё
Не клетка и не полоска: 10 цветных брючных костюмов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не клетка и не полоска: 10 цветных брючных костюмов 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Полосатый или клетчатый костюм, пусть и отлично на вас сидящий — давно не откровение. То же относится и к белому цвету, который мы с удовольствием носим летом. Предлагаем вам в непостоянное межсезонье примерить цветные брюки и пиджаки, в которых будет комфортно в последние недели лета и с первым похолоданием. Пастельный розовый, фуксия, персиковый, лавандовый, небесно-голубой, коралловый и бирюзовый — любой из этих цветов будет отлично смотреться с базовым топом или футболкой и остроносыми ботильонами. Хотите быть самой модной — выбирайте модель Ellery с расклешенными штанинами. Пока позволяет погода, брюки можно носить не с блейзером, а топом с открытыми плечами. Непринужденная классика The Row одинаково эффектно выглядит и с водолазкой, и надетой на голое тело, а оверсайз-пиджак из комплекта Raey и вовсе заменит пальто. Одним словом, срочно нужны все и сразу.
Harper’s Bazaar: последние новости
7 маленьких белых платьев, как у Камилы Моррон, дамы сердца Леонардо ДиКаприо Дела семейные: вышел второй фильм Fendi о знаменитых сестрах Гардероб в стиле вестерн: почему этой осенью все оденутся как ковбои
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин2
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело7
Почему сводит ногу по ночам79
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили4
Квитко надела брюки-стринги60
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
11:03
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении
Звёзды
05:24
Как живет британец, который икает уже десять лет
Здоровье
03:27
Звезды, которые уменьшили грудь
Звёзды
03:45
Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
Звёзды
03:20
Фитнес и девушки: выбор направления и тренировки
Здоровье
03:20
Можно ли побороть страх публичных выступлений
Психология
01:10
Подруга обвиняет Степаненко в лицемерии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение