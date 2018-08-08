Не клетка и не полоска: 10 цветных брючных костюмов

Полосатый или клетчатый костюм, пусть и отлично на вас сидящий — давно не откровение. То же относится и к белому цвету, который мы с удовольствием носим летом. Предлагаем вам в непостоянное межсезонье примерить цветные брюки и пиджаки, в которых будет комфортно в последние недели лета и с первым похолоданием. Пастельный розовый, фуксия, персиковый, лавандовый, небесно-голубой, коралловый и бирюзовый — любой из этих цветов будет отлично смотреться с базовым топом или футболкой и остроносыми ботильонами. Хотите быть самой модной — выбирайте модель Ellery с расклешенными штанинами. Пока позволяет погода, брюки можно носить не с блейзером, а топом с открытыми плечами. Непринужденная классика The Row одинаково эффектно выглядит и с водолазкой, и надетой на голое тело, а оверсайз-пиджак из комплекта Raey и вовсе заменит пальто. Одним словом, срочно нужны все и сразу.