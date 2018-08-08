Роковой образ — как и чем?

Красные губы, выразительный взгляд и длинные, густые ресницы — редактор BeautyHack Дарья Сизова о трех новинках, которые помогут сделать соблазнительный, но не вульгарный макияж.

Каждая девушка в душе немного актриса — выбирая один образ на каждый день, мы часто хотим перевоплотиться и выглядеть не так, как обычно. Вечерний макияж — отличное время для экспериментов (яркие губы, накладные ресницы и широкие стрелки будут выглядеть уместно).

Я всегда вдохновляюсь образом Диты фон Тиз — фотомодели и танцовщицы Бурлеска, которая не боялась показать свою индивидуальность и делала яркие акценты даже в дневных образах. Красные, чувственные губы с безупречным контуром, длинные, объемные ресницы и тонкие стрелки — знаковый бьюти-набор Диты, который остается актуальным уже несколько десятилетий.

Повторить образ Диты мне помогла осенняя коллекция Clarins Le Joli Rouge et le Noir. Новая линейка напоминает нам, что осень не за горами. Но это не повод расстраиваться, а отличная возможность вдохновиться сочетанием черного и красного — самых насыщенных и ярких оттенков палитры.

Гелевая подводка Waterproof Eyeliner Gel Ни один роковой образ (или более спокойный вариант вечернего макияжа) не получится без подчеркнутого взгляда. С подводками я на «вы» (трясутся руки и не хватает терпения), но даже мне удалось с первого раза прокрасить межресничное пространство.

Средство не раздражает чувствительные глаза и не «плывет» вниз — водостойкое. Угольно-черный оттенок не оставляет шансов на поражение — с таким макияжем никто не сможет устоять!

А в комплекте идет достаточно удобная кисть — на раз-два у вас получатся стрелки любой толщины: от тонких и естественных до широких «кошачьих» (или длинных — как у Диты).

Тушь для объема Mascara Supra Volume

Это настоящая звезда новой коллекции (и не только благодаря дизайнерскому футляру). Тушь отлично разделяет ресницы, придавая им объем. Оттенок — черный и насыщенный, сделает взгляд глубже и выразительнее (для дневного образа это может стать единственным акцентом, а выглядеть вы будете прекрасно).

Но на этом комплименты не заканчиваются — тушь не осыпается, а стойко держится в течение дня. Все благодаря ухаживающему комплексу в составе, которые еще и стимулирует рост ресниц (бренд проверил это на 30 женщинах — объем их ненакрашенных ресниц стал больше почти на 18% после 4 недель использования туши).

Двухцветная помада Joli Rouge Gradation

Чтобы завершить образ, нам нужна яркая, насыщенная помада с кремовой, мягкой текстурой, которая сделает губы визуально больше, но не растечется после нескольких часов. Новое средство от Clarins — именно такое.

Бренд выпустил три контрастных оттенка — мне понравились сливовый и красный. Аппликатор помады очень удобный — можно ровно нанести средство без карандаша и кисти. А текстура будто тает на губах, дополнительно увлажняя нежную кожу.

В каждой помаде есть вкрапление — сливовый оттенок перемешан с ярко-красной полоской, а красный — с цветом розового дерева. Оттенки можно носить соло, перемешав их на губах, а можно одним движением создать эффект омбре, трансформировав образ Диты под современные тренды.