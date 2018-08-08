Полупрозрачные и летящие: Оксана Федорова выбирает романтичные образы для пляжа

40-летняя «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федорова , которая зачастую отличается хорошим вкусом, грамотно подчеркивая все достоинства своей красоты, показала, как можно нарядиться на пляже. Полупрозрачные ткани, развеваемые бризом, по мнению Федоровой, создадут непревзойденный романтический образ, а новомодные аксессуары сезона сделают его стильным.

Телеведущая Оксаны Федоровой, которая некогда считалась самой красивой женщиной мира, отправилась в небольшой отпуск в Сочи. Звезда и ранее давала советы, как грамотно сочетать некоторые неординарные вещи, к примеру, представила образ, в котором абсолютно прозрачная юбка выглядит уместно и невульгарно. А потому, находясь в отпуске, теледива составила образ мечтательной барышни для пляжа, который, по ее мнению, соответствует всем требованиям сезона, и к тому же удобен для носки.

«Романтический образ можно создать и на пляже. А как легко и комфортно в такой одежде, знаем и я ветер», — поделилась премудростью Федорова, демонстрируя свои пляжные ансамбли. Прозрачную блузку, надетую поверх купальника, теледива дополнила летящей юбкой из такой же ткани. На голове знаменитости красовалась грубая соломенная шляпа — признанный маст-хэв этого лета, а ноги теледива обула в обычные вьетнамки. Ну а тем, кому прозрачный низ кажется слишком смелым нарядом, Оксана предложила поменять юбку на брюки легкого летнего фасона.

К слову, не всегда советы бывшей «Мисс Вселенная» кажутся модным критикам хорошими. И, по мнению обывателей, некоторые модные убранства звезде лучше раз и навсегда оставить в шкафу. А как вам романтический образ от Оксаны Федоровой? Надели бы такое?