Полупрозрачные и летящие: Оксана Федорова выбирает романтичные образы для пляжа 

40-летняя «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федорова, которая зачастую отличается хорошим вкусом, грамотно подчеркивая все достоинства своей красоты, показала, как можно нарядиться на пляже. Полупрозрачные ткани, развеваемые бризом, по мнению Федоровой, создадут непревзойденный романтический образ, а новомодные аксессуары сезона сделают его стильным.
Телеведущая Оксаны Федоровой, которая некогда считалась самой красивой женщиной мира, отправилась в небольшой отпуск в Сочи. Звезда и ранее давала советы, как грамотно сочетать некоторые неординарные вещи, к примеру, представила образ, в котором абсолютно прозрачная юбка выглядит уместно и невульгарно. А потому, находясь в отпуске, теледива составила образ мечтательной барышни для пляжа, который, по ее мнению, соответствует всем требованиям сезона, и к тому же удобен для носки.
«Романтический образ можно создать и на пляже. А как легко и комфортно в такой одежде, знаем и я ветер», — поделилась премудростью Федорова, демонстрируя свои пляжные ансамбли. Прозрачную блузку, надетую поверх купальника, теледива дополнила летящей юбкой из такой же ткани. На голове знаменитости красовалась грубая соломенная шляпа — признанный маст-хэв этого лета, а ноги теледива обула в обычные вьетнамки. Ну а тем, кому прозрачный низ кажется слишком смелым нарядом, Оксана предложила поменять юбку на брюки легкого летнего фасона.
К слову, не всегда советы бывшей «Мисс Вселенная» кажутся модным критикам хорошими. И, по мнению обывателей, некоторые модные убранства звезде лучше раз и навсегда оставить в шкафу. А как вам романтический образ от Оксаны Федоровой? Надели бы такое?