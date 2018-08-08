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«Сними эту штору с себя»: нежную Волочкову обозвали потасканной
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«Сними эту штору с себя»: нежную Волочкову обозвали потасканной 

Дни.ру 49 минут назад
Фото: Дни.ру
Балерина Анастасия Волочкова вновь заставила говорить о себе. Придирчивые поклонники обсуждают стиль звезды.
В своем Instagram танцовщица опубликовала на первый взгляд ничем не примечательное фото. На нем Волочкова — сама нежность: она запечатлена в белой гипюровой рубашке с коротким рукавом и глубоким декольте, и кружевных брюках в тон.
"Я очень люблю белый цвет. Во всем", — подписала звезда снимок. Казалось бы, нет в этой публикации характерных для балерины супер-шпагатов, обнажений и откровенных провокаций, однако подписчики Волочковой все равно нашли к чему прицепиться. Фолловеры решили дать звезде балета несколько уроков стиля, и делали они это не всегда вежливо и корректно.
"Кофтенка имеет место быть а брюки нет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", «Белый цвет это цвет невинности…а ты мягко сказать уже потасканная профурсетка, так что с этим цветом ты пролетела 😂», «Боже, Настя… сними эту штору с себя, », «дикий ужас.. где вы беоете эти невозможные вещи…вы одеты не во времени …», «Мне кажется вам больше подйдут пышные платья с круживами. Попробуйте, посмотрим как оно», — высказывались поклонницы.
Не осталась без внимания и обувь звезды на высокой платформе. Почитатели напомнили танцовщице, что ее натруженные ноги надо беречь и не усугублять проблемы с суставами хождением на каблуках. «И старые утюги на ногах! Ну где она это покупает? Обувь жуть», «Настя, ну почемуууу?! Почему опять эта обувь?! Грубые башмаки», — писали пользователи Сети.
Отметим, среди комментаторов были и те, кто с пеной у рта доказывал, что талантливая Волочкова прекрасна в любом виде. «Здравствуйте, Анастасия Юрьевна!))) Очень красивый костюм, прямо как будто вы снова замуж собираетесь и примериваете на себя кружевные наряды)))», «Звезда моя — Анастасия, тебе к лицу белый цвет, ты в нем всегда благородна и торжественна как Царица Лебедь», — восхищались почитатели балерины.
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