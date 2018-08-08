Селена Гомес разработала капсульную коллекцию для Coach и стала лицом рекламной кампании: фото

Селена Гомес

После расставания Селены Гомес и Джастина Бибера о личной жизни певицы пресса молчит, зато новости об ее успехах в работе следуют одна за другой. Месяц назад журналисты обсуждали рекламную съемку Puma с участием Гомес, а теперь в сети появились кадры новой кампании Coach.

Для американской марки Селена создала вторую капсульную коллекцию и, конечно, стала ее лицом. Сотрудничество бренда со знаменитостей продолжается не первый год и для Гомес не ограничивается ролью амбассадора. Селена была соавтором дизайна сумок, а теперь поработала над коллекцией одежды.

Селена Гомес

Я так горжусь коллекцией. Что мне больше всего нравится в работе с командой Coach, так это то, что они просто знают, как я одеваюсь,

— рассказала певица о работе с креативным директором марки Стюартом Веверсом

В новой коллекции Coach x Selena Gomez фирменные элементы марки переплелись со стилем Селены Гомес.