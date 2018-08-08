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Провал дня: звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер появилась на пресс-конференции в «бабушкином» платье с пустым декольте
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Провал дня: звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер появилась на пресс-конференции в «бабушкином» платье с пустым декольте 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя Лейтон Мистер прогадала с нарядом для выхода в свет.
Это в сериале «Сплетница» героиня Блэр Уолдорф в исполнении Лейтон Мистер является законодателем моды. А вот в обычной жизни и у актрисы случаются провалы. На прошедшей прессы-конференции канала Disney молодая мама появилась в сомнительном наряде. Для выхода в свет Мистер выбрала платье в пол с глубокими декорте. Если Лейтон хотела выглядеть сексуальной в этом образе, увы, это не получилось. Цвет платья сливается с ее темным оттенком волос, который актриса вернула после недавнего блонда. В декольте Лейтон похвастаться нечем, а макси-длина прячет стройные ноги, которыми актриса хвасталась в сериале. В общем, этот выход Мистер совершенно не удался.
А ты бы надела такое платье на важное мероприятие?
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Фото:Global Look Press, Instagram
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