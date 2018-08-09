Модные тренды: 19 осенних платьев на любой вкус

Если летом по улицам города смело можно расхаживать в платьях-рубашках или платьях-комбинациях, осенью приходится утепляться и менять легкие ткани на шерсть, твид и трикотаж. Модные тренды: 19 осенних платьев на любой вкусТо, что происходит смена легких вещей на теплые, никого не должно огорчать. Такова природа, и только остается, что искать плюсы. Одежда предназначенная для холодного времени года, тоже может быть красивой. К примеру, платья! С ними можно бесконечно экспериментировать, трансформировать их, меняя обувь, аксессуары и верхнюю одежду. Главное подобрать то, которое полюбится, и в котором будет уютно и комфортно.

Короткое платье

Что ни говори, а короткое теплое платье, это очень практично. Оно, как и любое другое, очень удобно. Надевая его, нужно лишь позаботиться о хорошей обуви и красивом аксессуаре, и еще о хорошем настроении.

Платье-миди

К вопросу приобретения платья средней длины, нужно подходить со всей ответственностью. Покупая его, нужно отдавать себе отчет в том, что в нем можно визуально стать меньше, или, к примеру, толще. Выбирать его стоит в зависимости от роста и фигуры, как в принципе, любую другую вещь. Только в данном случае нужно это делать очень аккуратно.

Платье-свитшот

Поговаривают, что оверсайз платья выходят из моды, но это, кажется, только сплетни. Прошлой осенью всем так полюбились платья-свитшоты, что вряд ли от них так просто кто-либо откажется. В них можно выглядеть стильно, и при этом чувствовать себя как дома в любимой пижаме. А главное их преимущество в том, что они идеально сочетаются с массивными кроссовками, которые сейчас, как раз, на пике популярности.

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