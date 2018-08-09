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Ратаковски испортила вечерний наряд бабушкиными трусами
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Ратаковски испортила вечерний наряд бабушкиными трусами 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Такое белье просто нельзя носить под прозрачным платьем!
Эмили Ратаковски всегда отличалась не только отменной фигурой, но и любовью к соблазнительным нарядам. Но тут она совершила настощий модный провал. Под тонкое полупрозрачное шифоновое платье бутылочного цвета модель умудрилась надеть огромные черные трусы.
Что это было? Желание подтянуть животик? Но тело Ратаковски и так идеально, никакого намека на жир там и в помине нет. Стеснительность? Учитывая, что бюстгальтер под это платье Эмили надевать посчитала лишним — вряд ли. Любовь к удобному белью? Девушка могла выбрать хотя бы другой цвет, который бы слился с кожей и не выделялся так под платьем.
Ведь большинство знаменитостей носят «голые» и даже более скромные полупрозрачные туалеты исключительно без белья или с особыми «штучками» на нужном месте.
И те, кто предпочитает носить под дизайнерскими нарядами огромные трусы контрастной расцветки, из раза в раз совершают роковую ошибку. В их числе Хейли Болдуин, надевшая как-то бежевые трусы под ярко-красное кружевное платье. Правда, белоснежное белье под светлым туалетом также выглядит слегка странно. Кажется, что нет ничего хуже белых «парашютов», надетых под роскошное дизайнерское творение!
Не верите? Тогда изучите нашу галерею со звездами-любительницами «крупногабаритного» нижнего белья!
Звезды, которые любят бабушкины трусы
Пэрис Джексон
Молли Кинг
Алессандра Амбросио
Ким Кардашьян
Мишель Родригес
Эшли Грэм
Белла Хадид
Лили Коллинз
Поппи Делевинь
Хейли Болдуин
Нэтари Наутон
Никола Пельтц
Эмили Ратаковски вышла погулять в одном лифчике
Пример звезд: юбки, в которых ноги выглядят идеально
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