Кэти Перри снова появилась на публике в экстравагантном наряде

Знаменитая американская певица Кэти Перри хоть и является весьма привлекательной женщиной, чей талант никак нельзя было бы оспорить даже при большом желании, но гармонично одеться ей почему-то удается не всегда. Вот и новый публичный выход артистки стал по меньшей мере экстравагантным, ведь звездная блондинка сумела разрушить очередной стереотип в отношении правильного ношения жакета, когда заправила его в декольте.

Американская певица и композитор Кэти Перри обладает неоспоримыми вокальными данными, но похоже все-таки напрочь лишена чувства стиля. Женщина часто попадает в неловкие ситуации из-за неумения выбирать верный образ для того или иного мероприятия. Так, на днях артистка в рамках своего гастрольного тура организовала в австралийском Мельбурне встречу с поклонниками, куда пожаловала в весьма оригинальном наряде. Многие давно привыкли, что Перри любит эпатировать общественность своими несуразными костюмами, но на сей раз даже самые преданные фанаты Кэти не смогли бы ее оправдать.

На поп-диве красовалось ярко-оранжевое длинное платье, главной изюминкой которого можно было бы считать корсет, подчеркивающий изящество тонкой талии носительницы. Среди достоинств также можно было бы отметить отсутствие каких-либо рукавов, что идеально подчеркнуло бы длинную шею и сияющею белизной кожу.

Но, Кэти, видимо, решила, что само по себе платье выглядит очень обыденно и добавила к образу короткий черный жакет, смотрящийся так, словно его полы были неловко заправлены в декольте. Конечно, данный образ звездной красавицы многие ее поклонники дружно сочли не самым удачным. Впрочем, Перри не привыкать к критическим взглядам модных стилистов и осуждению разочарованной публики. Недавно певица выглядела куда более нелепо, когда появилась на свидании с возлюбленным — актером Орландо Блумом в ночной сорочке и кроссовках. Так что «апельсиновое» платье Кэти — это еще цветочки.