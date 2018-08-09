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Звездный разбор: три образа певицы Зары с фестиваля «Славянский базар»
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Звездный разбор: три образа певицы Зары с фестиваля «Славянский базар» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Алена Скоробогатова, блогер, стилист, автор онлайн-курса «Твой персональный стиль».
«Помогаю людям найти свой неповторимый стиль и раскрыть свою индивидуальность»
Грузман, музыкант, шоумен, коуч, эксперт по персональному развитию
«Я всегда с юмором отношусь к вопросам стиля и своим нарядам. И знаете что? Это помогает!» 1 Шикарный образ: монохром плюс золото
Алена: Этим бесподобным сценическим платьем Зара умело подчеркнула свои восточные корни. Угловатая геометрия в образе в сочетании с золотом деликатно показывает изящность и статусность певицы. Кстати, декольте на этом платье, хотя и достаточно глубокое, совершенно не выглядит вульгарно, а напротив, элегантно.
Грузман: Смотрю на этот наряд Зары и у меня невольно возникают ассоциация с ограблением казино или золотого запаса страны. Но это если несерьезно, а если серьезно, то Зара выглядит на все сто!
Еще больше нарядов звезд со «Славянского базара»
Модный разбор «Славянского базара»: как носить молодежные тренды в 30+. Ремарка бьюти-отдела: Золото с черным — одно из самых эффектных сочетаний, особенно для сцены. Но в платье Зары этот дуэт удачно разбавлен белым — именно верх делает наряд не таким тяжеловесным. Повторяем образ Зары Золото прекрасно гармонирует с черным цветом по принципу контраста. Именно глубокий черный подчеркивает яркость и искристость металлизированных текстур. Так что смело надевайте такое платье на любую вечеринку или светское мероприятие.
Платье Vivostyle, 7 700 р.
Платье Olga Skazkina, 15 900 р.
Платье Lavamosco, 8 500 р.
2 Элегантный образ: платье-макси с пайтеками
Алена: Платье с пайетками ассоциируется с весельем, праздником и танцами на дискотеке, но за счет глубокого синего цвета и длины макси выглядит роскошно и элегантно. Этот изысканный наряд подчеркивает утонченную натуру и чувственность Зары.
Грузман: Цвет настроения синий, как говорится, а точнее поется. Судя по последним тенденциям шоу-бизнеса, синий цвет стал очень популярен. И Заре он несомненно идет, особенно на сцене. Ремарка бьюти-отдела: Пайетки — безусловный тренд сезона. Но Заре удалось оригинально обыграть его, выбрать элегантное платье в пол. Повторяем образ Зары Мода дала зеленый свет на пайетки. Сейчас в тренде платья, сумки, рюкзаки, футболки и даже кроссовки, расшитые блестящими чешуйками. Но уместнее всего они по-прежнему смотрятся в вечернем антураже и на коктейльных платьях.
Платье Goddiva, 6 299 р.
Платье Tutto Bene, 7 990 р.
Платье Dorothy Perkins, 4 299 р.
3 Утонченный образ: платье в греческом стиле
Алена: Сочетание красной летящей ткани с золотыми аксессуарами — ремешок, босоножки, серьги — дает потрясающий эффект! А платье с греческими мотивами напоминает нам о женской хрупкости и нежности. Несмотря на броское сочетание золота с красным Заре удалось создать легкий и гармоничный образ.
Грузман: Красный цвет в психологии символизирует неудержимую энергию, страсть, уверенность в своих силах и готовностью к решительным действиям. Ну вылитая «жена спартанца»! Ремарка бьюти-отдела: Для греческого стиля в одежде характерны струящиеся ткани, длина миди или макси, драпировки, асиметричный подол и белый, слоновой кости, голубой цвета. В красном платье Зары греческий стиль удачно сочетается со сценической эффектностью. Повторяем образ Зары Платье классического греческого силуэта будет уместно смотреться как на дневном, так и не вечернем мероприятии. Кстати, такой фасон нередко выбирают невесты или подружки невесты. Он делает образ женственным и совершенно лишен нарочитой сексуальности.
Платье White Runaway, 7 800 р.
Платье Filigrana, 9 900 р.
Платье AL, 14 800 р.
Фото: instagram.com
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