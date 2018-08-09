Одно платье — два образа: Мелания Трамп включает розовый цвет в деловой гардероб

В Бедминстере, штат Нью-Джерси, где у Дональда Трампа расположен собственный гольф-клуб, президент собрал американских бизнес-лидеров. Также на встрече к главе США присоединились члены его семьи: дочь Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушером, а также Первая леди — Мелания Трамп.

Для бизнес-встречи Мелания выбрала ярко-розовое платье-футляр без рукавов. Перегружать аксессуарами кружевную модель Monique Lhuillier за 539 долларов Первая леди не стала — благодаря насыщенному оттенку платье и так смотрелось эффектно.

Этот наряд выбирает уже не в первый раз — в июле прошлого года она появилась в нем на встрече президента с избирателями, в рамках его новой президентской кампании.