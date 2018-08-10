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Президент США раскритиковал протестующих футболистов
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Президент США раскритиковал протестующих футболистов 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп в своем официальном твиттере раскритиковал футболистов, которые выразили протест против действий текущей администрации, не вставая во время национального гимна.
Американский президент указал игрокам, что болельщики платят большие деньги за то, чтобы смотреть на футбол и наслаждаться игрой, а не смотреть за протестами футболистов, которые живут на деньги болельщиков. Трамп выразил мнение, что необходимо найти другое место для протеста и с уважением относиться к национальному гимну своей страны.
Ранее игрок НБА посоветовал Трампу закрыть рот.
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