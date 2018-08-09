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Короткий метр: длина мини снова в моде
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Короткий метр: длина мини снова в моде 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Душа нараспашку
Мы привыкли к тому, что в коротком платье всегда должен быть баланс: чем короче длина, тем проще должен быть сам силуэт. Но не в 2018. Сейчас носим платья с глубоким вырезом спереди, как у Saint Laurent и Balmain, с оборками, как предлагает Isabel Marant и ярким принтом.
Лицевая сторона
Сразу несколько дизайнеров предлагают носить платье с присборками спереди, а также поясом и просто акцентом на талии. Подобные экземпляры мы нашли у Alexander Wang и Alexandre Vauthier.
А брюки где?
Этот тренд ввела в общее пользование Хейли Болдуин. Долгое время все ходили вокруг, облизываясь, а потом просто решили повторить. Девушка известна тем, что любит носить длинные футболки, свитера и свитшоты в качестве платьев. То есть, можете представить, что мы говорим о длине очень мини. Модель призналась, что обязательно надевает шортики, но ее стройные и длинные ноги выглядят в таких наряд еще более привлекательно. теперь так ходят все. Спасибо, Хейли!
Альтернатива
А всем тем, кому платья по какой-либо причине не нравятся, можно попробовать юбки мини. Уверены, что модель из денима у вас уже есть (а если нет, то должна быть), а юбку в клетку или ее сестру из кожи не составит труда найти.
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