Своя или Джастина? Хэйли Болдуин в оверсайз-рубашке и кроп-топе в Нью-Йорке

Вчера недавно обручившиеся Хэйли и Джастин целый день провели вместе: невеста сопровождала жениха даже к парикмахеру. На радость жителям Нью-Йорка парочка забежала в кафе и позволила разглядеть свои наряды. На Хэйли был темно-серый кроп-топ и гиперобъемная рубашка в клетку — вполне возможно, ее она позаимствовала из гардероба Бибера. Джинсы на высокой талии и массивные кроссовки идеально подходят для активного дня, но забывать о стильных аксессуарах нельзя: как настоящая модель, девушка выбрала сумку Prada и большие черные очки.