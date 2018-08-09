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Своя или Джастина? Хэйли Болдуин в оверсайз-рубашке и кроп-топе в Нью-Йорке
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Своя или Джастина? Хэйли Болдуин в оверсайз-рубашке и кроп-топе в Нью-Йорке 

Harper’s Bazaar 42 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вчера недавно обручившиеся Хэйли и Джастин целый день провели вместе: невеста сопровождала жениха даже к парикмахеру. На радость жителям Нью-Йорка парочка забежала в кафе и позволила разглядеть свои наряды. На Хэйли был темно-серый кроп-топ и гиперобъемная рубашка в клетку — вполне возможно, ее она позаимствовала из гардероба Бибера. Джинсы на высокой талии и массивные кроссовки идеально подходят для активного дня, но забывать о стильных аксессуарах нельзя: как настоящая модель, девушка выбрала сумку Prada и большие черные очки.
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