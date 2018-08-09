Ещё
VFiles назвали участников показа и запускают собственную линию одежды
Далее:
Читайте также:
Ещё

VFiles назвали участников показа и запускают собственную линию одежды 

The Blueprint 30 минут назад
Фото: The Blueprint
Платформа для молодых дизайнеров VFiles запускает свою линию уличной унисекс-одежды VFiles Yellow Label. За дизайн будет отвечать бывший fashion-директор Hood By Air Пол Купо.
Также VFiles объявили участников показа, который пройдет 5 сентября в рамках нью-йоркской недели моды. Их четыре: дизайнер Сенсен Лии из Антверпена со своим унисекс-брендом Windowsen, выпускница Parsons Елена Велез (Elena Velez), китайский бренд женской одежды Marrknull, основанный Вэй Вэнг и Тимом Ши, а также китайский дизайнер Хутинг Киу и его именная марка женской одежды Chuting.
The Blueprint: последние новости
Рикардо Тиши создал боди для выступления Бейонсе Канье Уэст и другие музыканты с детьми в сентябрьском Harper's Bazaar В новой кампании Benetton нет одежды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин5
Екатерина Климова показала, как выглядит после душа5
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой2
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело20
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении20
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
07:01
Опасные продукты, запрещённые в разных странах
Еда
09:34
Модели, которых убила анорексия
Здоровье Звёзды
01:58
Американец выплатил $8 млн за то, что увел жену
Любовь
11:03
Советские актеры, угасшие в нищете и забвении
Звёзды
05:24
Как живет британец, который икает уже десять лет
Здоровье
03:27
Звезды, которые уменьшили грудь
Звёзды
03:45
Мужчины, которые не побрезговали пластикой лица
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение