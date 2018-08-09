VFiles назвали участников показа и запускают собственную линию одежды

Платформа для молодых дизайнеров VFiles запускает свою линию уличной унисекс-одежды VFiles Yellow Label. За дизайн будет отвечать бывший fashion-директор Hood By Air Пол Купо.

Также VFiles объявили участников показа, который пройдет 5 сентября в рамках нью-йоркской недели моды. Их четыре: дизайнер Сенсен Лии из Антверпена со своим унисекс-брендом Windowsen, выпускница Parsons Елена Велез (Elena Velez), китайский бренд женской одежды Marrknull, основанный Вэй Вэнг и Тимом Ши, а также китайский дизайнер Хутинг Киу и его именная марка женской одежды Chuting.