На фестивале «Русское поле» в Москве сварят кашу из топора

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости . Фестиваль славянского искусства «Русское поле» в Москве в этом году будет посвящен самобытным ремеслам, музыке и кухне российской глубинки, рассказал столичный мэр Москвы Сергей Собянин

"Фестиваль «Русское поле» в этом году посвящен глубинке. Каждый регион покажет что-то самобытное: костюмы, ремесла, кухню. Сварят даже сказочную кашу из топора. Впервые откроется «Монастырский двор» с колоколами, и как всегда будет много фольклорной музыки. 18 августа, Коломенское", — написал Собянин в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля, в этом году фестиваль приурочен к празднованию 1030-летия Крещения Руси.