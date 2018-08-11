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На фестивале «Русское поле» в Москве сварят кашу из топора
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На фестивале «Русское поле» в Москве сварят кашу из топора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Фестиваль славянского искусства «Русское поле» в Москве в этом году будет посвящен самобытным ремеслам, музыке и кухне российской глубинки, рассказал столичный мэр Москвы Сергей Собянин.
"Фестиваль «Русское поле» в этом году посвящен глубинке. Каждый регион покажет что-то самобытное: костюмы, ремесла, кухню. Сварят даже сказочную кашу из топора. Впервые откроется «Монастырский двор» с колоколами, и как всегда будет много фольклорной музыки. 18 августа, Коломенское", — написал Собянин в сети микроблогов Twitter.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля, в этом году фестиваль приурочен к празднованию 1030-летия Крещения Руси.
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