Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Русское поле»

Он пояснил, что в этом году фестиваль посвящен глубинке, и каждый регион покажет что-то самобытное: костюмы, ремесла, кухню.

"Сварят даже сказочную кашу из топора. Впервые откроется «Монастырский двор» с колоколами, и как всегда будет много фольклорной музыки", — отметил Собянин.

В фестивале славянского искусства «Русское поле» примут участие 57 регионов России. В этом году мероприятие будет посвящено российской глубинке, ее народным промыслам, традициям и быту. Также фестиваль приурочен к празднованию 1030-летия Крещения Руси.

В этом году на «Русском поле» появятся абсолютно новые площадки. Среди них — «Монастырский двор», посвященный быту и жизненному укладу монастырей России и приуроченная к 1030-летию Крещения Руси.

В парке установят 56 специально отлитых колоколов знаменитой мастерской Ильи Дроздихина. 18 августа на фестиваль прибудут знаменитые звонари России, чтобы исполнить свои фирменные звоны.