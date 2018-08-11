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Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Русское поле»
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Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Русское поле» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Русское поле», который пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 18 августа. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter, сообщает сетевое издание m24.ru.
Он пояснил, что в этом году фестиваль посвящен глубинке, и каждый регион покажет что-то самобытное: костюмы, ремесла, кухню.
"Сварят даже сказочную кашу из топора. Впервые откроется «Монастырский двор» с колоколами, и как всегда будет много фольклорной музыки", — отметил Собянин.
В фестивале славянского искусства «Русское поле» примут участие 57 регионов России. В этом году мероприятие будет посвящено российской глубинке, ее народным промыслам, традициям и быту. Также фестиваль приурочен к празднованию 1030-летия Крещения Руси.
В этом году на «Русском поле» появятся абсолютно новые площадки. Среди них — «Монастырский двор», посвященный быту и жизненному укладу монастырей России и приуроченная к 1030-летию Крещения Руси.
В парке установят 56 специально отлитых колоколов знаменитой мастерской Ильи Дроздихина. 18 августа на фестиваль прибудут знаменитые звонари России, чтобы исполнить свои фирменные звоны.
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