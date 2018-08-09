9 вещей, которые нужно купить со скидкой прямо сейчас

Худи в ASOS

Худи, Weekday Hi Lo, цена: 1 090 руб. вместо 1 690 руб.

Худи — многофункциональная вещь в женском гардеробе. Толстовку-худи можно носить с вещами в стиле casual и даже надевать поверх платья. В прохладный летний вечер такая комбинация — идеальный вариант. А широкие рукава сейчас находятся в топе модных трендов.

Спортивная одежда на Lamoda

Тайтсы, Favorites Legging Q1 Graphic, цена: 1 910 руб. вместо 3 190 руб.

Тем, кто ведет здоровый образ жизни, одежда для занятий спортом нужна всегда. На распродаже на Lamoda есть отличный шанс обновить одежду для тренировок и не потратить много денег.

Рюкзаки в Farfetch

Рюкзак с контрастной отделкой, MICHAEL KORS, цена: 14 397 руб. вместо 20 439 руб.

Для прогулок по городу, работы и путешествий нужна вместительная и удобная сумка. А лучше рюкзак! Стильный и сочетающийся с большинством цветов рюкзак наверняка станет любимым в вашем гардеробе. Кроме того, он выполнен из кожи, а значит, прослужит несколько сезонов.

Кольца с камнями в Jerusalembazar

Кольцо с перламутром, Jerusalembazar, цена: 2 450 руб. вместо 4 900 руб.

По-настоящему продуманный образ строится на деталях. Именно такой изюминкой станут украшения с камнями — они подчеркнут вашу индивидуальность и вкус.

Легкие рубашки в Tom Tailor

Блузка, Tom Tailor, цена: 3 499 руб. вместо 4 999 руб.

Хлопковая рубашка светлого оттенка — идеальный вариант для работы в офисе летом. И дресс-код соблюден, и вы чувствуете себя свободно и комфортно. Да и после работы такая рубашка будет смотреться нарядно.

Купальники в Topbrands

Купальник, BOGNER FIRE+ICE, цена: 7 300 руб. вместо 14 500 руб.

Если ваш отпуск все еще впереди, самое время подумать о купальнике! Слитный купальник цвета фуксии одновременно скроет недостатки фигуры и заявит о вашей смелости. Кроме того, фуксия прекрасно смотрится с загорелой кожей.

Платья в Shopbop

Платье, Gemma, цена: 6 081 руб. вместо 8 687 руб.

Летние платья в Shopbop выполнены в тканях с самыми разными принтами (геометрический, флористический, животный). Вместе со скидкой это делает их идеальной покупкой.

Пуховики в Trolls

Пуховик, Aurora, цена: 18 900 руб. вместо 45 600 руб., заказать: +7 (495) 740-90-58 Уже сейчас следует готовиться к зиме, и распродажи в Trolls — идеальный для этого повод. Теплые зимние куртки со 100% наполнителем из пуха арктических птиц сейчас в магазине со скидкой до 59%.

Шубы из мутона в сети магазинов «Пятигорские шубы»

Мутоновая шуба, «Адриана», цена: 33 000 руб. вместо 34 000 руб., заказать: +7 (343) 213-28-38 Для тех, кто давно мечтал о мягкой и теплой мутоновой шубке, пришло время выгодной покупки. В салонах «Пятигорские шубы» большой ассортимент изделий из меха по сниженным ценам.

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