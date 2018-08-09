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Stuart Weitzman представили новую рекламную кампанию
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Stuart Weitzman представили новую рекламную кампанию 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Американский обувной бренд опубликовал первые кадры новой рекламной кампании в поддержку коллекции осень-зима 2018/19. В новом сезоне ее лицами стали топ-модели Жизель Бундхен и Даутцен Крез. Ответственным за съемочный процесс выступил голландский фото-дуэт Инес ван Ламсвеерде и Винуда Матадина.
На представленных снимках акцент сделан на ключевые элементы осенне-зимней линейки Stuart Weitzman: цвета фуксии минималистичные босоножки с фирменной металлической деталью в виде крупного узла, замшевые сапоги с широкими голенищами и пастельных оттенков ботильоны — чулки в стиле милитари со шнурками, завязывающими вокруг щиколотки.
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