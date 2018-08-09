Stuart Weitzman представили новую рекламную кампанию

Американский обувной бренд опубликовал первые кадры новой рекламной кампании в поддержку коллекции осень-зима 2018/19. В новом сезоне ее лицами стали топ-модели Жизель Бундхен и Даутцен Крез. Ответственным за съемочный процесс выступил голландский фото-дуэт Инес ван Ламсвеерде и Винуда Матадина.

На представленных снимках акцент сделан на ключевые элементы осенне-зимней линейки Stuart Weitzman: цвета фуксии минималистичные босоножки с фирменной металлической деталью в виде крупного узла, замшевые сапоги с широкими голенищами и пастельных оттенков ботильоны — чулки в стиле милитари со шнурками, завязывающими вокруг щиколотки.