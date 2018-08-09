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Вскружила головы: Джей Ло подчеркнула загар, выбрав белое кружевное платье
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Вскружила головы: Джей Ло подчеркнула загар, выбрав белое кружевное платье 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Этим летом один из самых популярных направлений для отдыха звезд российского и зарубежного шоу-бизнеса стала Италия. В числе прочих эту страну для отпуска выбрали Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес. Пара арендовала яхту и и на ней путешествуют вдоль Амальфийского побережья.
На днях влюбленные остановились на Капри, где проводят романтические выходные. Они гуляют по городу, покупают фрукты, а Дженнифер даже поет — в Instagram Родригеса появилось видео, на котором Джен заснята исполняющей свой хит Let's Get Loud на сцене местного бара.
Для дня в жарком городе Лопес выбрала шикарное белоснежное кружевное платье, подчеркнувшее ее формы и шоколадный загар. Свой наряд знаменитость дополнила бежевыми босоножками, вместительной полосатой сумкой и солнцезащитными очками в широкой оправе.
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Женский форум
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