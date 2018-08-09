Созданию успешного бренда научат столичных бизнесменов в Черемушках

Столичным бизнесменам преподадут лекцию «7 шагов к созданию успешного бренда: самое главное о брендинге для предпринимателей простым языком». Пройдет занятие 10 августа в центре услуг для бизнеса Юго-Западного округа, который находится в районе Черемушки, на улице Каховке, дом 37, строение 1.

Главное, что нужно знать предпринимателю о брендинге, на понятном языке: методология, алгоритм построения бренда, инструменты и ресурсы; пошаговая инструкция по разработке бренда примеры и типичные ошибки разберет на семинаре эксперт и консультант по созданию и развитию брендов Светлана Пронина

В программу семинара войдет разбор понятий «бренд» и «брендинг», критерии успешного бренда, а также примеры и обсуждение того, как не пропустить что-то важное в разработке бренда. Занятие рассчитано на три часа, начало запланировано на 14:00. Подробности по телефону: +7 (495) 225-14-14 доб.1649.