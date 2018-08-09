Ещё
Созданию успешного бренда научат столичных бизнесменов в Черемушках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Созданию успешного бренда научат столичных бизнесменов в Черемушках 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Столичным бизнесменам преподадут лекцию «7 шагов к созданию успешного бренда: самое главное о брендинге для предпринимателей простым языком». Пройдет занятие 10 августа в центре услуг для бизнеса Юго-Западного округа, который находится в районе Черемушки, на улице Каховке, дом 37, строение 1.
Главное, что нужно знать предпринимателю о брендинге, на понятном языке: методология, алгоритм построения бренда, инструменты и ресурсы; пошаговая инструкция по разработке бренда примеры и типичные ошибки разберет на семинаре эксперт и консультант по созданию и развитию брендов Светлана Пронина.
В программу семинара войдет разбор понятий «бренд» и «брендинг», критерии успешного бренда, а также примеры и обсуждение того, как не пропустить что-то важное в разработке бренда. Занятие рассчитано на три часа, начало запланировано на 14:00. Подробности по телефону: +7 (495) 225-14-14 доб.1649.
Мои Черемушки: последние новости
«Комнаты прохлады» помогают москвичам спастись от жары Столичные пенсионеры за 1 августа оформили около 80 тысяч льготных билетов на электрички Путешествие по свету за месяц провели дети из Черемушек
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Муж предложил вступить в гарем»29
Некрасивые супруги знаменитых мужчин5
Екатерина Климова показала, как выглядит после душа6
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело20
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой4
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
10:44
Странные продукты, которых у нас нет
Еда
02:25
Звездные красотки и их молодые мужья
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
00:33
Екатерина Климова показала, как выглядит после душа
Звёзды
07:01
Опасные продукты, запрещенные в разных странах
Еда
09:34
Модели, которых убила анорексия
Здоровье
01:58
Американец выплатил $8 млн за то, что увел жену
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение