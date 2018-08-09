Как разработать эффективный бренд

Залог успешности любого бренда — это правильная подача. Кто-то придумывает инновационный дизайн, другой же берет оформление советских товаров и, слегка модифицируя под современные тенденции, использует привычную для многих стилистику в своих товарах. Оба варианта выигрышные, но вот только их реализация не всегда соответствует ожиданиям. Допустим, у тебя появилась идея, как оформить свой товар — пиво, как пример. Казалось бы, что проще: бутылка да наклейка. А вот и нет. Посмотри на пивные банки в магазине, и увидишь, что все они отличаются, иногда даже формой тары. Все это сделано для того, чтобы покупатель запоминал товар, и даже в темноте, на ощупь, мог бы определить, какую марку пива он держит в руках. И это касается любого бренда. Такие гиганты, как Apple Microsoft имеют целый штат маркетологов и бренд-менеджеров, которые неустанно трудятся на благо их процветания. Но вот ты открыл недавно свой бизнес, и иметь в своей компании сотрудников, которые будут заниматься исключительно разработкой дизайна продукции — это накладно. Так что, лучше обратиться за разработкой бренда к студиям, которые создали десятки концепций и успешно воплотили их в жизнь. Итак, представляем тебе три мастерские, из-под опытных рук которых выходят известные марки.

Antre

Антрэ — это дизайн-студия, которая занимается разработкой брендов, ребрендингом, рестайлингом, созданием торговых марок, логотипов, концепт-дизайном упаковок, ассортиментным дизайном и креативом для рекламы. Но так как статья о брендинге, то остановимся на этом виде услуг. Они решают кейсовые маркетинговые задачи по разработке и концепции продукта: новый бренд, новая товарная группа или категория, модернизация продукции, репозиционирование. Для корпоративного брендинга они предлагают различные услуги по творческим концепциям, если ты уже придумал концепцию бренда самостоятельно.

Одной из особенностей дизайн-студии Антрэ является низкая цена. Да, звучит банально, но многие московские агентства, предлагающие либо ту же цену, либо ниже, часто работают с одноразовыми заказами и сотрудничество на долгосрочной перспективе не рассматривают. Антрэ работают долго и системно и сотрудничают на постоянной основе со многими известными компаниями.

Кроме того, у них есть еще несколько особенностей, которые имеются только в их студии: 1. Модель систематизации целевой аудитории 5w. Они анализируют что, кто, когда, где и почему. 2. Универсальная модель бренд-платформы. Убеждения, барьеры, причины доверия к бренду, а также характер бренда. 3. Этапы развития бренда и бизнес-задачи. Задачи бренда в периоды развития. 4. Карта поведения через восприятие. Смена «текущее — желаемое» или новое поведение. 5. Описание элементов бренд-платформы, определяемых продуктом. Функциональные и рациональные выгоды, а также причина доверия. 6. Виды причин доверия к бренду. 7. Описание элементов бренд-платформы, определяемых целевой аудиторией. 8. Виды барьеров выгоды в порядке убывания сложности. В галерее работ ты можешь ознакомиться с выполненными заказами. Они создают упаковку и разрабатывают концепции для многих известных брендов, в том числе для Фаберлик, Летуаль, Свобода, Ман, Шредер и других компаний. Если такие крупные компании доверяют студии, то это явно говорит о качестве выполнения поставленных перед дизайн-студией задач. Заказать разработку бренда в Antre →

Rolling Press

Rolling Press — студия графического дизайна, владеющая обширной базой знаний в сфере брендинга. Занимается разработкой нейминга, визуальной системы идентичности компании, а также созданием стратегии бренда и бренд-платформы. Студия имеет собственную типографию широкоформатной печати. Дизайнеры Rolling Press предпочитают живое общение с заказчиком при обсуждении деталей проекта, объема работ и дальнейшего сотрудничества. Также Rolling Press всегда рада помочь своим клиентам в реализации проекта. Процесс разработки визуальной идентичности бренда состоит из нескольких этапов. Сначала идет брифинг, а затем расшифровка брифа. После этого студия проводит анализ конкурентов и целевой аудитории. Далее следует этап разработки концепции бренда: уникальная задумка будет подана в виде презентации, где будет показано, как работает данная идея на ключевых носителях. И финальный этап — это разработка брендбука.

Один из самых важных этапов — дизайн. Хороший дизайн можно отождествлять с кораблем: чем прочнее и надежнее, тем лучше поплывет. Rolling Press создаст уникальный образ бренда, который будет узнаваем для потребителя.

Все проекты студии строятся на простых геометрических формах и четкой системе конструирования сетки. Rolling Press является удачным выбором для тех, кто готов к ярким и смелым идеям, которые помогут решить маркетинговые задачи и добиться поставленных целей. Заказать разработку бренда в Rolling Press →

Levon Grigoryan Branding

Для разработки брендов Levon Grigoryan Branding использует «Междисциплинарный алгоритм проектирования бренда Rainbow Brand Effect». Основными составляющими алгоритма являются коммуникационная платформа бренда, метафора бренда и интерфейс бренда. Разработка бренда проходит в 9 этапов: 1. На первом этапе проводится глубинная диагностика по модели SCORE, чтобы синхронизировать видение. Интервью проводится как с собственниками бизнеса, топ-менеджментом и ключевыми сотрудниками, так и с представителями целевой аудитории. 2. Проводятся исследования по четырем направлениям: продукт/услуга, целевая аудитория, конкуренты и рынок. Собирается информация о потребительских характеристиках и преимуществах продукта. Составляется портрет ядра целевой аудитории, проводится внешний аудит позиционирования конкурентов, и изучаются тренды рынка. 3. Делаются общие выводы. Что компания дает в отличие от конкурентов с учетом потребностей ЦА и возможностей рынка. 4. Разрабатывается позиционирование на основе сделанных выводов. То есть то, кем компания хочет закрепиться в сознании потребителя. 5. На основе тех же выводов разрабатывается платформа бренда: видение будущего, ценности бренда, миссия и характер бренда. 6. Разрабатывается метафора бренда, которая соединяет коммуникационную платформу с образной частью бренда, задает направления для разработки названия, слогана, логотипа, фирменных элементов, key visual, стилистических решений и так далее. Метафора помогает сообщению быстро запомниться и закрепиться в сознании. 7. С помощью метафоры бренда стратегическая часть отражается вербально. Создаются названия, слоган и дескриптор. 8. Разрабатывается система визуальной идентификации: логотип, цветовая палитра, шрифты, стилеобразующий элемент, фотостиль и носители фирменного стиля. 9. Создается брендбук, где описана стратегия бренда, правила и принципы, регламентирующие использование фирменных элементов.

Такой подход позволяет разработать эффектный бренд с меткой коммуникацией, которая выделит его из общей массы и закрепит в сознании целевой аудитории. Услуги Levon Grigoryan Branding подойдут тем, кому нужен не только хороший дизайн, но и реальный бренд, который работает и приносит деньги.

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Как раскрутить бренд?

Любому бренду на разных этапах развития бывает нужна искусственная раскрутка. Зачастую она требуется на начальном пути компании, но ей не брезгуют и в ступорные моменты, когда популярность бренда падает либо не повышается естественным путем. Собственно, ничего плохого в этом методе нет, и маркетологи часто прибегают именно к такому решению проблем с популярностью. Востребованность подобной накрутки заключается в структуре социальных сетей и сервисов, где все показатели выражаются в числовых значениях. Такие данные легко подвергаются деформации и сильно влияют на поведение целевой аудитории, которая, как мы говорили ранее, привлекает обычных покупателей. За подобными услугами можно обратиться в профессиональное маркетинговое агенство ISMM. Продвижение в Twitter, Instagram, YouTube, Вконтакте, Google+ и других популярных сервисах, накрутка лайков, репосты и подписки — основная деятельность агенства. Посмотреть полный список услуг ISMM →

Что тебе даст разработка и продвижение бренда?