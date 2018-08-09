Актриса, продюсер и режиссер Рената Пиотровски: 3 модных совета, к которым стоит прислушаться каждой

Рената — идеал современной девушки. Она играет в кино, продюсирует фильмы и сняла в качестве режиссера уже две короткометражки, воспитывает дочь, не пренебрегает светской жизнью и при этом всегда остается «на стиле». Мы попросили Ренату дать нам несколько модных советов.

«Как бы банально это ни звучало, но первый совет — быть собой! Я часто вижу девушек в очень красивых платьях, на каблуках, они выглядят просто сногсшибательно, но как только начинают двигаться, сразу выдают то, что им во всем этом совсем не комфортно, и весь образ сразу рушится.

Второй — важно место и событие: не стоит надевать платье в пол на пляжную вечеринку и приходить в шортах на коктейль.

И третий — не забывай про украшения, аксессуары и бижутерию. Это те акценты, которые сделают твой образ особенным».

Напомним, что мы вместе с магазином дизайнерских украшений Poison Drop разработали и выпустили собственную коллекцию украшений #ношуPEOPLETALK! В нее вошли клипсы с самыми модными словами 2018-го –#ору, #WTF, #queen #love и #like, а еще молнии, разбитые сердца и броши. Кстати, все украшения можно миксовать между собой и самой создавать комплекты.

Рената для себя выбрала клипсы с нашим логотипом — короткую и длинную. С белой футболкой и ярким принтом это выглядело очень стильно!

Коллекция #ношуPEOPLETALK уже поступила в продажу. Украшения стоят до 1500 рублей, купить их можно здесь и в магазинах Poison Drop: в ТРЦ «Европейский», ТГ «Модный сезон» и ТЦ «Мега Теплый Стан».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/aktrisa-prodyuser-i-rezhisser-renata-piotrovski-3-modnyh-soveta-k-kotorym-stoit-prislushatsya-kazhdoj/