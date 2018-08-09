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Почти невеста: Джей Ло в кружевном платье Dolce & Gabbana отдыхает на Капри
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Почти невеста: Джей Ло в кружевном платье Dolce & Gabbana отдыхает на Капри 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
За перемещениями Джей Ло по миру этим летом (как, впрочем, и всегда) уследить довольно сложно: еще недавно певица отмечала 49-летие на Багамах в кругу семьи, и вот уже ее Instagram пестрит снимками из нового путешествия. Вместе с возлюбленным Алексом Родригесом исполнительница отправилась на остров Капри.
8 августа Лопес опубликовала в соцсетях снимки с избранником, сделанные, вероятно, перед романтическим ужином. На новых кадрах она позирует в белом корсетном платье Dolce & Gabbana с юбкой чуть ниже колена, с тканевой сумкой Chanel в горизонтальную полоску и бежевых босоножках на соломенной танкетке.
Capri 2018 @lacarba took this photo
A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Aug 8, 2018 at 9:02am PDT  Фирменное кружево от Доменико и Стефано подчеркнуло идеальный загар Дженнифер, а фасон наряда — достоинства ее фигуры. При этом образу не добавили вульгарности ни соблазнительный вырез, ни тот факт, что платье довольно сильно просвечивает сверху.
Поклонникам поп-дивы и вовсе показалось, что она примеряется к амплуа невесты. Впрочем, высока вероятность, что догадки фанатов не имеют ничего общего с действительностью, ведь на деле Лопес и Родригес разговоров о свадьбе пока не ведут.
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