Почти невеста: Джей Ло в кружевном платье Dolce & Gabbana отдыхает на Капри

За перемещениями Джей Ло по миру этим летом (как, впрочем, и всегда) уследить довольно сложно: еще недавно певица отмечала 49-летие на Багамах в кругу семьи, и вот уже ее Instagram пестрит снимками из нового путешествия. Вместе с возлюбленным Алексом Родригесом исполнительница отправилась на остров Капри.

8 августа Лопес опубликовала в соцсетях снимки с избранником, сделанные, вероятно, перед романтическим ужином. На новых кадрах она позирует в белом корсетном платье Dolce & Gabbana с юбкой чуть ниже колена, с тканевой сумкой Chanel в горизонтальную полоску и бежевых босоножках на соломенной танкетке.

Capri 2018 @lacarba took this photo

Фирменное кружево от Доменико и Стефано подчеркнуло идеальный загар Дженнифер, а фасон наряда — достоинства ее фигуры. При этом образу не добавили вульгарности ни соблазнительный вырез, ни тот факт, что платье довольно сильно просвечивает сверху.

Поклонникам поп-дивы и вовсе показалось, что она примеряется к амплуа невесты. Впрочем, высока вероятность, что догадки фанатов не имеют ничего общего с действительностью, ведь на деле Лопес и Родригес разговоров о свадьбе пока не ведут.