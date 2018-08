Образ дня: похудевшая Джессика Альба в пудровом платье на премии

В декабре прошлого года Джессика Альба родила третьего ребенка. Первые полтора месяца актриса заботилась только о своем малыше и не посещала спортивный зал. К тренировкам она преступила лишь в конце февраля. С тех пор ей удалось добиться высоких результатов! Вчера на премию Nylon's Beauty Innovator Awards в Нью-Йорке Альба пришла в облегающем пудровом платье от Dior, которое подчеркнуло ее фигуру.

Свой образ многодетная мама дополнила черной сумочкой и босоножками на высоких каблуках. Волосы Джессика оставила распущенными, а в макияже предпочла естественные оттенки. «Потрясающее платье», «Джессика, вы прекрасно выглядите», «Безумно красивая!», — прокомментировали интернет-пользователи один из снимков в Инстаграм актрисы.

@jessicaalba being honor by @nylonmag at Nylon Beauty Awards. ? PH: @shutterstocknow #JessicaAlba #NylonBeautyAwards

A post shared by JessicaAlbaFan (@jessicaalbafanclub) on Aug 9, 2018 at 3:20am PDT Напомним, что Джессика Альба замужем за Кэшем Уорреном с 2008 года. У супругов есть трое детей: 10-летняя Онор, 6-летняя Хэвен и 5-месячный Хейз. В одном из интервью Джессика призналась, что она считает себя плохой матерью. Это она объяснила тем, что у нее есть вредная привычка грубо разговаривать с детьми.