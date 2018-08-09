Ещё
Образ дня: похудевшая Джессика Альба в пудровом платье на премии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Образ дня: похудевшая Джессика Альба в пудровом платье на премии 

Журнал ОК! 2 часа назад
В декабре прошлого года Джессика Альба родила третьего ребенка. Первые полтора месяца актриса заботилась только о своем малыше и не посещала спортивный зал. К тренировкам она преступила лишь в конце февраля. С тех пор ей удалось добиться высоких результатов! Вчера на премию Nylon's Beauty Innovator Awards в Нью-Йорке Альба пришла в облегающем пудровом платье от Dior, которое подчеркнуло ее фигуру.
Свой образ многодетная мама дополнила черной сумочкой и босоножками на высоких каблуках. Волосы Джессика оставила распущенными, а в макияже предпочла естественные оттенки. «Потрясающее платье», «Джессика, вы прекрасно выглядите», «Безумно красивая!», — прокомментировали интернет-пользователи один из снимков в Инстаграм актрисы.
@jessicaalba being honor by @nylonmag at Nylon Beauty Awards. ? PH: @shutterstocknow #JessicaAlba #NylonBeautyAwards
A post shared by JessicaAlbaFan (@jessicaalbafanclub) on  Aug 9, 2018 at 3:20am PDT  Напомним, что Джессика Альба замужем за Кэшем Уорреном с 2008 года. У супругов есть трое детей: 10-летняя Онор, 6-летняя Хэвен и 5-месячный Хейз. В одном из интервью Джессика призналась, что она считает себя плохой матерью. Это она объяснила тем, что у нее есть вредная привычка грубо разговаривать с детьми.
Журнал ОК!: последние новости
«Сама элегантность»: розовое платье Мелании Трамп стало предметом обсуждения Топ 10 образов недели: от ретро-стиля Хлои Морец до недорогого лука королевы Летиции Алекс Родригес и Дженнифер Лопес в невероятно женственном платье в Италии
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин6
51-летняя Сальма Хайек выглядит 20-летней девочкой3
Черно показала, что «Дом 2» делает с людьми3
Екатерина Климова показала, как выглядит после душа11
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело21
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
10:37
Мужчины, ставшие отцами после 50
Звёзды
10:44
Странные продукты, которых у нас нет
Еда
02:25
Звездные красотки и их молодые мужья
Звёзды
00:31
51-летняя Сальма Хайек выглядит 20-летней девочкой
Звёзды
05:08
Звезды, которые утверждают, что не кололи ботокс
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
00:33
Екатерина Климова показала, как выглядит после душа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение