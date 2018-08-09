Современная мода на полотнах великих художников

Мюли

Жан Оноре Фрагонар «Качели»

Мюли были знакомы еще модницам времен рококо. Тогда это была домашняя обувь на вычурном каблуке — игривая как и настроение эпохи. На знаковом шедевре Жана Оноре Фрагонара «Качели» (1767) туфелька падает с девичьей ножки, как бы продолжая ощущение полета. Спустя столетие мюли снова появляются в живописи: на этот раз на скандальном полотне Эдуарда Мане «Олимпия» (1863). В XIX веке критики советовали молодым девушкам не смотреть на эту картину, чтобы не травмировать представления о красоте. Но сегодня, когда «Олимпия» признана шедевром, понимаешь, откуда в мюли такая добрая легкомысленность: надевая их, вы элегантно намекаете, что предрассудки и стандарты — не ваша история.

Тюрбан

Нынешняя любовь дизайнеров к тюрбану — это не новинка, а ренессанс моды начала XX века. Сначала Поль Пуаре создает «восточную коллекцию» и проводит свой легендарный бал «1002 ночи», потом Дягилев в тандеме с тем же Пуаре и художником Львом Бакстом ставит балет «Шехерезада» — этого оказалось достаточно, чтобы парижанки массово облачились в тюрбаны. Восточные настроения дошли и до революционной России: в 1918 году Борис Кустодиев одевает свою «Купчиху за чаем» в роскошную темно-синюю чалму. Впрочем, любовь модниц этому головному убору обеспечила не роскошь, а практичность: с ним можно не беспокоиться из-за прически и губительного воздействия ультрафиолета.

Японский стиль

Клод Моне «La Japonaise. Камилла в японском кимоно»

Если первым и главным поклонником Востока в моде был Поль Пуаре, то в живописи за любовь к «делу тонкому» отвечают импрессионисты и постимпрессионисты. Ван Гог грезил Японией, писал «Цветущие ветки миндаля» с очарованием сакуры, а бесчисленные «Кувшинки» Клода Моне так и просятся на шелк, чтобы стать принтом. Впрочем, есть в наследии последнего и полноценный японский образ — это портрет его жены Камиллы в модном сегодня кимоно.

Косынка

Николай Рачков «Девочка с ягодами»

Василий Тимофеев «Девочка с ягодами»

Время от времени этот аксессуар оказывается то в арсенале совсем молодежных аксессуаров, то в бабушкином гардеробе, даже если это британская королева. История знает женщин, чья любовь к косынкам не зависела от модных трендов — такими были Жаклин Кеннеди Одри Хепберн . Если же вам нужен более близкий по культурному духу пример, ищите его в русской живописи — например, на милых одноименных картинах Николая Рачкова и Василия Тимофеева «Девочка с ягодами».

Пышные рукава и открытые плечи

Карл Брюллов «Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией»

Пышные рукава, рюши, открытые плечи — дизайнеры продолжают светскую тему в повседневной одежде. Главное, чтобы эта симпатия не достигла объемов времен Александра Пушкина, когда в моде были огромные рукава gigot, в народе названные «бараньей ногой». Куда выгоднее сегодня смотрится намек на наряды красавиц с картин Карла Брюллова. Например, «Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией» так и просится на мудборд модницы, напоминая еще и об актуальности розового и пастельного цветов.