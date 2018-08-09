Свадебное платье для невесты миллиардера: гениальное творение костюмера Мэри Е. Вогт

Осталось немного времени и на экраны выйдет новый сериал «Безумно богатые азиаты». Одну из главных ролей в истории про любовь сыграла популярная актриса Соноя Мидзуно . Ее героине предстоит выйти замуж за миллиардера.

И. как стало известно, платье для этой сцены создавала популярный костюмер Мэри Е. Вогт.

Внимание, сейчас будет спойлер! Как пишет издание Popsugar.com, костюмер хотела создать образ, подчеркивающий грациозные формы актрисы Сонои Мидзуно. Вдохновение Мэри искала в балетном искусстве, пересмотрела многочисленные видео со спектаклей. И пришла к выводу — свадебное платье должно быть….комбинезоном.

Соноя Мидзуно (фото с сайта popsugar.com)

Не удивляйтесь, внешне оно выглядит как роскошное платье. Но на самом деле это многоуровневая юбка, открытая впереди и с брюками. Платье украшают мерцающие кристаллы Сваровски.

По мнению костюмер Мэри Е. Вогт, именно такое платье подчеркивает неуёмный характер героини Соноя Мидзуно. Ведь ее Араминта Ли — экстравагантная девушка.

А какие свадебные платья предпочитаете вы: классические или экстравагантные?