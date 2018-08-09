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Объект желания: расшитые бисером сандалии Suicoke с показа Cecilie Bahnsen
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Объект желания: расшитые бисером сандалии Suicoke с показа Cecilie Bahnsen 

Harper’s Bazaar 51 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Неделя моды в Копенгагене стартовала, и мы уже вовсю изучаем новые тренды. На показе молодого дизайнера Сесиль Бансен (Cecilie Bahnsen) модели вышли на подиум в воздушных кукольных платьях с множеством оборок и воланов и черных сандалиях на липучках узнаваемого японского бренда Suicoke. Забавный факт: декор для сандалий придумала 13-летняя девочка Маргарет. В Инстаграм она выкладывает фотографии украшений, сделанных собственными руками. Яркие браслетики и серьги в виде соцветий, кажется, пользуются особой популярностью в Дании — Маргарет даже выпустила книгу с инструкцией по созданию украшений.
Сандалии как у путешественника хоть и контрастируют с прозрачными тканями, но не лишены романтики — на них можно заметить стразы и бусины. Мы уже не раз видели, как сочетают грубые ботинки и платья в цветок. Найдена летняя альтернатива. В легчайших сандалиях будет всегда удобно, а если они с переливающимися стразами, то еще и красиво. Заносим в виш-лист.
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