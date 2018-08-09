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Chanel выпустили новую модель сумки
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Chanel выпустили новую модель сумки 

The Blueprint 41 минуту назад
Фото: The Blueprint
Chanel 31 bag. Это небольшая сумка с ремнем на плечо, которую также можно носить как клатч, сложив пополам. Номер 31 в названии модели отсылает к адресу квартиры Коко Шанель на rue Cambon, а также к французскому выражению «se mettre sur son 31», что значит «одетый с иголочки» или «нарядный». Новая модель выйдет в нескольких цветовых вариациях и разных размерах, от совсем маленькой до объемной сумки-тоут. Впервые новую сумку представили на показе коллекции осень-зима 2018, а в сентябре новую сумку уже можно будет купить в магазинах марки.
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