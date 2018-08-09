Ещё
12 платьев-халатов для любого сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

12 платьев-халатов для любого сезона 

Harper’s Bazaar 38 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
В 70-х Диана фон Фюрстенберг создала знаменитое платье на запахе — женственный и удобный фасон, который уместен на светском приеме и в повседневной жизни. В зависимости от материала, его можно носить круглый год: трикотаж, тонкая шерсть зимой, хлопок и шелк — летом. А еще его легко адаптировать к трендам: этим летом, к примеру, популярны были модели с оборками. Наступающей осенью выбирайте модели с мелким принтом и носите с высокими сапогами и куртками с бахромой — ковбойский стиль вновь на подиумах.
Harper’s Bazaar: последние новости
Почти невеста: Джей Ло в кружевном платье Dolce & Gabbana отдыхает на Капри Розовое платье в цветочек для делового ужина: Мелания Трамп на бизнес-встрече 7 маленьких белых платьев, как у Камилы Моррон, дамы сердца Леонардо ДиКаприо
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин6
51-летняя Сальма Хайек выглядит 20-летней девочкой3
Черно показала, что «Дом 2» делает с людьми3
Екатерина Климова показала, как выглядит после душа11
«Голая» одежда: бесполезные способы прикрыть тело21
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
10:37
Мужчины, ставшие отцами после 50
Звёзды
10:44
Странные продукты, которых у нас нет
Еда
02:25
Звездные красотки и их молодые мужья
Звёзды
00:31
51-летняя Сальма Хайек выглядит 20-летней девочкой
Звёзды
05:08
Звезды, которые утверждают, что не кололи ботокс
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
00:33
Екатерина Климова показала, как выглядит после душа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение