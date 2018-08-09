12 платьев-халатов для любого сезона

В 70-х Диана фон Фюрстенберг создала знаменитое платье на запахе — женственный и удобный фасон, который уместен на светском приеме и в повседневной жизни. В зависимости от материала, его можно носить круглый год: трикотаж, тонкая шерсть зимой, хлопок и шелк — летом. А еще его легко адаптировать к трендам: этим летом, к примеру, популярны были модели с оборками. Наступающей осенью выбирайте модели с мелким принтом и носите с высокими сапогами и куртками с бахромой — ковбойский стиль вновь на подиумах.