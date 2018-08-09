История тренда: соломенная шляпа

Мы надеваем соломенную шляпу, чтобы завершить пляжный образ и защитить кожу от прямого воздействия солнечных лучей, но не знаем, что за широкими или узкими полями, шелковой лентой и сложными плетением стоит любопытная история о том, как самый функциональный элемент гардероба превратился в модное заявление, нашедшее отражение в культуре, искусстве и уличном стиле. На этот раз поговорим об истории самого модного летнего аксессуара и о его месте в твоем аутфите.

Подарок богов

Мода до сих пор использует безпроигрышный вариант для поиска вдохновения — жизнь обычных людей. Так было и в случае соломенной шляпы. Впервые головной убор из соломы и бамбука был замечен в 15 веке в странах Азии. Необходимость носить шляпу выпала на долю простых крестьян, работающих на полях под палящим солнцем, но за ее созданием стоит красивая легенда.

Вьетнамская богиня с огромной шляпой, сделанной из четырех листьев, скрепленных бамбуковыми стеблями, спустилась с небес, чтобы защитить людей от проливного дождя.

Как и многие модные элементы, популярные среди женщин, соломенная шляпа изначально считалась мужским аксессуаром, и только в 17 веке эта монополия закончилась. Шляпы разделились на провинциальные, одну из таких увековечил на своем портрете Винсент ван Гог, и женские, с лентами, цветами и повязками.

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Настоящим вдохновением для общественности элементы одежды становятся после того, как их надевают знаменитости. Так Коко Шанель подарила миру второй взгляд на тельняшку, а соломенную шляпу продемонстрировал Теодор Рузвельт в 1906 году в Панаме. Одна фотография, где президент был одет в светлый костюм и панаму, серьезно подтолкнула производство соломенных шляп. Со временем у соломенной шляпы появился новый дизайн, разные формы, размеры полей и плетение. В 1955 Брижит Бардо надела шляпу с очень большими полями, а спустя полвека мы увидим такую же модель на Саманте Джонс — героине культового сериала «Секс в большом городе». Но прежде чем появится в современном кинематографе, соломенная шляпа прошла испытание подиумом. В 1976 Карл Лагерфельд в первые показал очаровательную соломенную канотье с шелковой лентой в рамках коллекции модного дома Chloé. В последствии этот фурор повторят и другие модные дома: Dior, Armani, Loewe, Gucci и Chanel с их коллекцией, посвященной эстетике Китая.

Сегодня соломенная шляпа — самый демократичный, практичный и романтичный элемент гардероба, без которого невозможно представить не только пляжный, но и городской образ.

Разновидности соломенных шляп

Канотье

Самая популярная в этом сезоне французская шляпка с жестким плетением, цилиндрической формы и узкими полями. Благодаря своей миниатюрности канотье хорошо подходит для повседневного гардероба, привнося в него французский шик и провинциальность. С чем носить: канотье — аксессуар очень простой, но самодостаточный. Сочетай эту шляпку с женственной одеждой и струящимися фасонами. Широкие брюки на высокой талии, юбка-миди с разрезом на бедре, легкое льняное платье и яркие принты. Прибереги канотье для базового осеннего гардероба, если не любишь яркие аксессуары. Так, свитер и классические прямые брюки будут смотреться свежо и стильно.

Выбор редакции

Федора

Эту модель легко узнать по трем вмятинам на тулье и декоративной ленте. Мягкие поля можно поднимать, опускать и менять форму. Поля федоры могут быть большими, что делает ее похожей на ковбойскую шляпу, а можно найти модель с небольшой площадью по бокам. С чем носить: Лучше всего федора подойдет для гардероба в стиле casual: синие джинсы, белая футболка, простое ситцевое платье, базовая рубашка. Эта модель более дерзкая, чем канотье, так что излишне не романтизируй. Осенью носи федору с пиджаком или костюмом двойкой.

Выбор редакции

Панама и широкие поля

В этом сезоне к нам вернулся еще один культовый фасон — шляпа-панама с широкими, нет, очень широкими полями. Панаму не спутать с другими моделями, ведь у нее мягкая структура и круглая или бесформенная тулья. С чем носить: обычную панаму можно добавить в повседневный гардероб, носить с платьем, брюками и жакетами, а вот панаму с широкими полями лучше приберечь для пляжного лука. Если хочешь устроить настоящий перформанс в метро, то надевай эту модель и в городе, никто не запрещает.

Выбор редакции

Что делать, если стильную шляпку в России не найти?

Подбирая стильные советы для тебя, мы столкнулись с проблемой ассортимента. Российские магазины масс-маркета предлагают не так много моделей, и хоть соломенные аксессуары уже дошли до нас, достать по-настоящему культовую вещь удается либо охотникам за винтажем, либо тем, кто использует посредников. Мы из второй категории и пользуемся сервисом «Бандеролька».

Что это такое: «Бандеролька» — это онлайн сервис для покупок в США.

Как это работает: ты регистрируешься на сайте, создаешь личный кабинет и начинаешь шоппинг.

Почему стоит пользоваться: «Бандеролька» буквально делает все за тебя. Оформляет заказ, готовит таможенные документы, выкупает товар и отправляет его тебе курьером. Если тебе лень заниматься непосредственным выбором одежды, «Бандеролька» поможет и в этом случае.

Совет от редакции: чтобы сделать процесс покупок проще, установи расширение для браузера Chrome.

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