14 вещей в клетку, чтобы быть этой осенью самой модной

Прошлую осень однозначно можно назвать звездным часом клетки. Однако мода на этот принт не только не стихла, но и пережила весну, лето и теперь возвращается с некоторыми изменениями. А какими именно — наглядно объясняем на примере новой подборки.

Глядя на юбки последних осенне-зимних коллекций, сразу можно заметить два тренда: плиссировка и асимметрия. В складку могут быть модели любой длины: миди, мини и даже макси. А вот разрезы, неровные подолы и сложный архитектурный крой наиболее выигрышно смотрятся на средней длине. И те и другие носите с казаками и сапогами с широким голенищем. Многослойные образы создавайте с рубашками, объемными свитерами навыпуск (любимый прием Виктории Бекхэм ) и верхней одеждой, как в нашей следующей подборке.

Прямое пальто и тренчкот в клетку вполне могли остаться у вас с прошлого сезона, нужно просто по-новому их стилизовать. Не бойтесь сочетать один и тот же принт разных цветов и добавьте немного спорта: наденьте длинный тренч, например, с худи, или повяжите поясную сумку поверх пиджака. Другой (правда, не такой заметный) камбэк сезона — гранж: ностальгировать по 90-м осенью 2018-го мы будем в рубашках в контрастную черно-красную или черно-желтую клетку.