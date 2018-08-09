Меланью Трамп раскритиковали за старое платье

На деловом ужине она появилась в платье, которое все уже видели в прошлом году во время президентского митинга в городе Янгстаун, штат Огайо. По какой-то причине Меланья надела коктейльное платье без рукавов от Monique Lhuillier с цветочным принтом второй раз на публику. Как пишут «Дни.ру», наряд стоит всего 539 долларов.

Публикация от Melania Trump (@melaniatrump.style) 8 Авг 2018 в 12:12 PDT Ранее супругу Дональда рампа раскритиковали за то, что во время саммита Россия-США она надела теплое пальто в бледно-желтых тонах. На тот момент в Хельсинки было 27 градусов тепла.