Главный головной убор осени: чалма на смену огромной соломенной шляпе

Слишком маленькие очки, слишком большие соломенные шляпы — летом модные инсайдеры ударились в решительный максимализм. К осени он угасает, и аксессуары становятся менее категоричными и более привычных размеров. Но форма все еще может удивить. Так, этой осенью самым актуальным головным убором станет не банальная шляпка и даже не берет, как было в прошлом году, а нарядная чалма.

Главный по аксессуарам — задающий моду Алессандро Микеле, креативный директор Gucci. Он уже успешно приучил модную публику к беретами, (идущим, кстати, довольно небольшому количеству людей), а теперь заставит нас полюбить и тюрбаны. Какие именно? Да любые! Можно блестящие, с люрексовыми нитями, можно вязаные, а можно с атласными бантами в виде роз.