Стиль на двоих. Как должны одеваться влюбленные парочки?

Часто на улицах города я встречаю парочки, стиль которых совершенно не соответствует друг другу: она — в летящем (почти вечернем) платье, босоножках на каблуках и с крошечным клатчем, он — в растянутой майке, легких (почти пляжных) шортах и… шлёпках.

Допустим, это их первая встреча. Но вряд ли мужчина на первое свидание наденет шлёпки (если так — бегите от него скорее), исключая те редкие случаи, когда место назначения — пляж.

Первый вариант отпадает, что тогда? Девушка нашла повод выгулять, наконец, запылившиеся платья и не обратила внимания, что надел ее мужчина? Или, может, она решила, что наряжаться на свидание — обязательный критерий успеха? Или подумала, что рядом с таким мачо будет выглядеть круто только в длинном платье?

Причин может быть много, но факт остается фактом: извините, но вместе вы смотритесь нелепо. Возражаете? Принцип из серии «внутренняя составляющая важнее» уже канул в Лету. Современное общество обращает внимание на все детали, в том числе и на внешний вид, ищет в нем вдохновение и пытается популяризовать красоту. Разумеется, красота относительна, но 9 человек из 10 вам точно скажут, что шлёпки и шпильки несовместимы.

Прежде чем писать эту статью, я пересмотрела в интернете миллион фотографий и только на корейских (китайских, японских) сайтах видела, чтобы парочки одевались в одинаковые вещи. В европейских столицах влюбленные без ума от одинаковых цветовых сочетаний, в Нью-Йорке в почете консерватизм, а вот на другом конце Америки — в Лос-Анджелесе уместны шлёпки, растянутые майки и короткие шорты. Выходит, все зависит от местоположения?

А что у нас? В Россию модная индустрия вообще пришла недавно, поэтому надеяться на привитый с детства вкус или врожденное чувство стиля приходится крайне редко. Мы учимся одеваться у звезд или надеемся на байеров, что в дальнейшем катастрофично влияет на наш стиль.

На Западе одеваться в едином стиле сродни игре. Один известный американский стилист даже как-то сказал, что похожие наряды сближают и делают из двух половинок одно целое, в ином случае вы смотритесь, будто каждый сам по себе — а это нелогично для пары.

Иногда достаточно одной стильной детали — например, солнцезащитных очков. Выбрать одну цветовую гамму или одинаковую форму оправ, чтобы гармонировать друг с другом, вы можете в интернет-магазине оптики «Очки Оправы».

Очки женские Polar Eagle​, от 900 руб., заказать: +7 (800) 250-54-14 Очки мужские Polar Eagle​, от 900 руб., заказать: +7 (800) 250-54-14 Нет, я вовсе не призываю вас становиться похожими на американцев или следовать канонам западной культуры (хотя, вероятно, это помогло бы найти собственный стиль), но порадовать окружающих (и, главное, себя) гармоничными образами — не во вред, ведь каждый из нас тянется к прекрасному.

Нет ничего сложного в том, чтобы заранее позаботиться о нарядах и научить одеваться своего спутника — ведь это работает на ваши общие интересы.

Никто еще не придумал четких правил, как одеваться влюбленным. Но, как и любые совместные образы, они должны быть гармоничны. Никаких стилистических контрастов (вроде шлёпок и лабутенов), но и никаких тотал-луков — типа красного костюма для него и платья такого же цвета для нее.

Главное тут, что собирать перекликающиеся комплекты могут парочки любого возраста. Пример демонстрирует японская пара, которая выбирает сочетающиеся вещи каждый день вот уже 37 (!) лет. Посмотреть их образы можно в инстаграме @Bonpon511.

Чтобы выглядеть гармонично на улицах города, выбирайте похожую верхнюю одежду. Например, кожаные куртки — они всегда актуальны и одинаково эффектно смотрятся как на девушке, так и на мужчине. Приобрести парные модели вы можете в салонах одежды из кожи Didmarko и Pretender.

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Составляем стильный образ:

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