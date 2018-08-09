Если вы успешны: Аксессуары, которые должны быть у каждой деловой женщины

Художника выдают кисти и следы краски на руках, фотографы ходят с фотоаппаратами на перевес, а журналисты не расстаются с ноутбуками. Мы решили собрать подборку аксессуаров, которые сразу дадут понять, что перед нами деловая фэшиониста, которая преуспевает на работе и в карьере. Если вы успешны: Аксессуары, которые должны быть у каждой деловой женщиныЧасы

Успешную бизнес-леди трудно представить без дорогих стильных часов на запястье. Она может строго следовать заповедям офисного стиля и одеваться в исключительно черно-белой гамме, но яркие часы будут её обязательным спутником на всех встречах и переговорах.

Блокнот и записная книжка

Мы не спорим, что в век высоких технологий всю информацию можно хранить в телефонах и планшетах, но согласитесь, что привычные блокноты и записные книжки в дорогих кожаных переплетах выглядят намного презентабельнее. Если тяжело расстаться с техникой, то можно купить культовые Moleskine с функцией переноса информации на телефон.

Ручка Представьте ситуацию, вы сидите на деловой встрече, достаете дорогой блокнот и начинаете писать в нем дешевой шариковой ручкой, которую случайно утащили с ресепшена. Успешного человека выдают такие мелкие детали, и весь образ деловой красотки ставится под угрозу из-за одной только ручки. Брендовые аксессуары для письма, которые стильно выглядят и будут долго служить верой и правдой, неотъемлемая часть имиджа деловой женщины. Картхолдер Думаем, что о стильном кошельке говорить не стоит, ведь эта прописная истина знакома многим с детства. Лучше обратить внимание на картхолдеры, которые сейчас выпускают многие модные дома. В таких удобно хранить кредитные карты, нужные визитки от новых партнеров и карту постоянной посетительницы кофейни, где вы часто берете кофе по утрам. Аксессуары для офиса Важные встречи не всегда проходят на территории партнеров или в ресторане, иногда приходится принимать их у себя в офисе. Красивые аксессуары и подходящий аромат в помещении точно настроят будущих компаньонов на нужный лад и покажут вас с лучшей стороны. Читайте также: Модные тенденции. В чем ходить в офис летом?