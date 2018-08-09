Рита Ора в ярком платье снова оказалась в центре внимания

Популярная британская певица Рита Ора вновь решилась на смелый эксперимент, когда появилась на публике в свободном платье оригинального кроя. Артистка была гостьей радиоэфира BBC в передаче своего друга, но куда больше интервью публику впечатлил образ косоварской красавицы.

Накануне днем очаровательная в своей непосредственности Рита Ора посетила студию BBC Radio в центре Лондона. 27-летняя певица оделась в присущем только ей стиле, выбрав для публичного выхода красочное платье, будто бы состоящее из нескольких хаотично сшитых между собой спортивных футболок. Однако импровизированные лоскутные отрезы довольно гармонично сочетались с широким кружевом, которое также было пришито на платье вне всех общепринятых стандартов его использования. Автором такого необычного шедевра является бренд Koché.

Свой смелый образ британская поп-дива завершила модными сегодня прозрачными очками в футуристическом стиле и парой силиконовых туфелек на невысоком каблуке. Кроме того, руки Риты были по обыкновению увешаны всевозможными браслетами, а кольца красовались на 8 пальцах из десяти. Впрочем, поклонники певицы уже давно привыкли к несколько цыганскому стилю своего кумира.

Напомним, что не так давно Рита сильно удивила многих поклонников, когда перекрасила свои обесцвеченные волосы в ярко-рыжий цвет. Но, судя по свежим снимкам, артистка все же решила вернуться к привычному цвету и даже по обыкновению оставила темные корни непрокрашенными.