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5 стильных худи и нарядов с ними, которые актуальны в этом году
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5 стильных худи и нарядов с ними, которые актуальны в этом году 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Yonce
Все хотят быть Бейонсе. Возможно, на сцену вас не позовут, но одеться как певица мы можем. Balmain выпустили коллекцию одежды, в которой звезда выступала на музыкальном фестивале Coachella в этом году. Заполучив в свои руки желтый или розовый укороченный худи, вы станете на шаг ближе к стилю селебрити. Помимо аутфита самой Бейонсе, их можно носить с брюками карго и классической моделью с завышенной талией.
Пастель
Пастельные цвета — в тренде в этом году. Поэтому без худи нежного цвета не обойтись. Круче всего такие смотрятся с платьями в бельевом стиле или длинными юбками. А если добавить сапоги в ковбойском стиле и маленький рюкзак, то конкурентов по стилю у вас вообще не будет.
Худи-платье
Носить худи вместо платья? А почему бы и нет!? С высокими ботфортами или ботинками на шнурке получится очень смелый и дерзкий лук.
Яркие краски
Худи ярко-красного или розового цвета можно носить сейчас с джинсовыми шортами и ботинками, как это делает Тейлор Свифт, а осенью разбавлять свои темные и депрессивные наряды.
Только черный
Незаменимая часть современного базового гардероба. Худи черного цвета можно носить с чем угодно: платья, юбки, джинсы или брюки. А еще отлично использовать такую вещь в качестве базы для осеннего аутфита: черный топал-лук разбавляем яркой верхней одеждой. Смотрится очень эффектно!
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