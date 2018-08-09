Mercedes-Benz Fashion Week Russia номинирована на престижную британскую премию

9 августа на официальной странице британской премии Campaign Event Awards представили шорт-лист возможных победителей. Из более чем 1000 заявок в список отобрали два крупных российских мероприятия.

Помимо проектов таких международных компаний, как Google , MasterCard, Amazon , Ferrero Rocher, TOM FORD, Adidas и других, в списке замечены столичный исторический фестиваль «Времена и эпохи. Собрание», номинированный в категории Exhibition experience, и российская Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Она заявлена в категории Exhibition experience.

И если «Времена и эпохи. Собрание» — крупнейший в Европе фестиваль исторической реконструкции, то Mercedes-Benz Fashion Week Russia — главное модное событие в Восточной Европе и Азии. Дважды в год Неделю моды посещают более 50 тысяч человек, а на самих показах принимают участие около сотни российских и зарубежных дизайнеров.

При этом о MBFW Russia знают по всему миру благодаря американским, британским, французским и другим иностранным СМИ, которые активно освещают это событие.

Награждение Campaign Event Awards 2018 пройдет 1 ноября в Великобритании, а сама премия направлена на поощрение фестивалей и мероприятий и выдается за креативные и смелые решения в области инновационного маркетинга.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: Global Look Press