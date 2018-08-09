Лихие и дерзкие: 20 образов в духе 90-х от The Coat by Katya Silchenko

В коллекции осень-зима 2018/19 Катя Сильченко хочет избавиться от мрачных стереотипов о 90-х. Дизайнера вдохновляли женственность, молодость, свобода и контрасты — в частности, реальности и ярких икон того десятилетия: «Смелые образы звезд той поры, которые так контрастировали с серой реальностью, поражали своей свободой и раскрепощенностью. Именно эту свободу мы и попытались перенести в наши образы».

Осенью The Coat предлагают одеться в мини-юбки, кожаные корсеты, перья, яркие цвета и, конечно, сделать прическу с начесом. В коллекции много вещей крупной вязки, костюмов с широкими плечами и сексуальных бюстье. Монохром уходит на второй план: основной выбор — голубой, оранжевый, желтый, зеленый и бежевый и уж точно никакого серого. Дизайн аксессуаров — варежек на веревочках и поясных сумок — тоже навеян ностальгией.