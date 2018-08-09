Шелковая юбка и водолазка в тон: самое модное комбо осени

Для настоящей модницы через месяц наступит не печальная осенняя пора, а начало нового сезона. За это время нужно полностью укомплектовать гардероб, изучить тренды и отхватить маст-хэвы. Среди прочих — струящаяся легкая юбка, желательно из шелка и ему подобных, в сочетании с трикотажной водолазкой в «лапшу», обязательно в тон. Самые рисковые могут смотреть в сторону неоновых ярких цветов, как на показе Prada. Если не готовы к экспериментам, то просто выберите свой любимый цвет. Главное — подобрать верх и низ тон в тон.