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10 пар базовой летней обуви, которые пригодятся и через год
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10 пар базовой летней обуви, которые пригодятся и через год 

Harper’s Bazaar 37 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сезон весна-лето 2018 порадовал нас модой на ugly shoes, удобными сандалиями и тем, что мюли — теперь официально классика. Среди прочих трендов — логомания и плетеные аксессуары. Но, в отличие от сумок Cult Gaia и шляп Jacquemus, те же мюли Bottega Veneta через год не будут выглядеть анахронизмом. В сезон скидок предлагаем вам подумать о будущем и заранее купить обувь, которая точно не выйдет из моды. Эспадрильи всегда пригодятся для отпуска у моря, долго и верно прослужат «неубиваемые» Birkenstock, а алые замшевые босоножки украсят даже самый простой образ.
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