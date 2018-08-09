10 пар базовой летней обуви, которые пригодятся и через год

Сезон весна-лето 2018 порадовал нас модой на ugly shoes, удобными сандалиями и тем, что мюли — теперь официально классика. Среди прочих трендов — логомания и плетеные аксессуары. Но, в отличие от сумок Cult Gaia и шляп Jacquemus, те же мюли Bottega Veneta через год не будут выглядеть анахронизмом. В сезон скидок предлагаем вам подумать о будущем и заранее купить обувь, которая точно не выйдет из моды. Эспадрильи всегда пригодятся для отпуска у моря, долго и верно прослужат «неубиваемые» Birkenstock, а алые замшевые босоножки украсят даже самый простой образ.